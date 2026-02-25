Confirman que el agua en Las Tablas y Guararé ya es apta para consumo

El Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) informó que el agua potable en Las Tablas, Guararé y Llano de Piedra es apta para consumo humano, tras completar los procesos de verificación sanitaria.

La entidad certificó que el proceso de desinfección realizado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) en las potabilizadoras Rufina Alfaro y Llano de Piedra, así como en las tuberías de distribución en estos sectores, fue exitoso.

Proceso de desinfección del agua culminado con éxito

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/2026684091672809502?s=20&partner=&hide_thread=false Buenas noticias para Los Santos



El Ministerio de Salud @MINSAPma anunció que el agua de Las Tablas, Guarare y Llano de Piedra es APTA para CONSUMO HUMANO



Se certifica que el proceso de desinfección del IDAAN en las potabilizadoras Rufina Alfaro y Llano de Piedra, así… pic.twitter.com/CKoW7eSnSV — IDAAN (@IDAANinforma) February 25, 2026

Según el MINSA, las pruebas realizadas confirmaron que el agua cumple con los parámetros establecidos para el consumo humano, luego de culminar los trabajos de limpieza y desinfección en las plantas potabilizadoras y en la red de distribución.

Las autoridades reiteraron que continuarán el monitoreo constante del sistema para garantizar la calidad del suministro en la región.