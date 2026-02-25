Los Santos Nacionales -  25 de febrero de 2026 - 10:49

Confirman que el agua en Las Tablas y Guararé ya es apta para consumo

El Ministerio de Salud certificó que el agua en Las Tablas, Guararé y Llano de Piedra es apta para consumo humano tras proceso de desinfección del IDAAN.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) informó que el agua potable en Las Tablas, Guararé y Llano de Piedra es apta para consumo humano, tras completar los procesos de verificación sanitaria.

La entidad certificó que el proceso de desinfección realizado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) en las potabilizadoras Rufina Alfaro y Llano de Piedra, así como en las tuberías de distribución en estos sectores, fue exitoso.

Proceso de desinfección del agua culminado con éxito

Según el MINSA, las pruebas realizadas confirmaron que el agua cumple con los parámetros establecidos para el consumo humano, luego de culminar los trabajos de limpieza y desinfección en las plantas potabilizadoras y en la red de distribución.

Las autoridades reiteraron que continuarán el monitoreo constante del sistema para garantizar la calidad del suministro en la región.

