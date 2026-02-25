MEF aclara que CEPADEM y CEPANIM no son lo mismo y explica cada pago

El MEF aseguró que el CEPADEM y CEPANIM no responden a los mismos pagos.

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá ( MEF ) indicó a los empleados públicos y privados jubilados que serán beneficiarios de los certificados de pago por intereses correspondientes a los periodos 1972-1983 y 1983-2017 que ambos procesos no pueden compararse ni asumirse como equivalentes.

De acuerdo con la entidad, el Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPADEM) reconoce la deuda de intereses generada entre 1972 y 1983 por la retención del décimo tercer mes y está respaldado por la Ley 15 de 2017.

Por otro lado, el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) responde a los intereses correspondientes al periodo 1983-2017, derivados igualmente de la retención del décimo tercer mes y sustentados en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ).

Cobro del CEPADEM y CEPANIM por familiares de fallecidos

En caso de fallecimiento del beneficiario, el derecho al pago de estos certificados no se pierden. El beneficio podrá ser reclamado por el cónyuge sobreviviente o por los hijos, quienes deberán presentar la documentación que acredite el parentesco y el acta de defunción.

De acuerdo con la entidad, cerca de 424,596 panameños podrán cobrar el CEPANIM, por un monto total estimado de B/.250 millones.