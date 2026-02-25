MEF aclara que CEPADEM y CEPANIM no son lo mismo y explica cada pago

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) indicó a los empleados públicos y privados jubilados que serán beneficiarios de los certificados de pago por intereses correspondientes a los periodos 1972-1983 y 1983-2017 que ambos procesos no pueden compararse ni asumirse como equivalentes.
Le podría interesar: MEF aclara que el CEPADEM no vence y habilitará reclamo del CEPANIM desde abril
Por otro lado, el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) responde a los intereses correspondientes al periodo 1983-2017, derivados igualmente de la retención del décimo tercer mes y sustentados en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ).
Cobro del CEPADEM y CEPANIM por familiares de fallecidos
En caso de fallecimiento del beneficiario, el derecho al pago de estos certificados no se pierden. El beneficio podrá ser reclamado por el cónyuge sobreviviente o por los hijos, quienes deberán presentar la documentación que acredite el parentesco y el acta de defunción.
De acuerdo con la entidad, cerca de 424,596 panameños podrán cobrar el CEPANIM, por un monto total estimado de B/.250 millones.