DGI solicita a contribuyentes corregir errores o duplicidad en el RUC de forma presencial

DGI solicita a contribuyentes corregir errores o duplicidad en el RUC.

La Dirección General de Ingresos ( DGI ) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hace un llamado a los contribuyentes para corregir duplicidades u otras inconsistencias en su Registro Único de Contribuyente (RUC). El trámite debe realizarse de manera presencial en la Sección de RUTT de la sede central de la DGI, ubicada en la Avenida Balboa.

También te puede interesar: MEF aclara que el Cepadem aún puede ser retirado, y pide no confundirlo con el Cepanim

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Requisitos para la corrección de RUC en la DIG

Para formalizar la solicitud de cancelación de un RUC incorrecto y el traslado de pagos y declaraciones al registro correspondiente, se debe presentar la siguiente documentación:

Poder notariado: Otorgado por el representante legal a un apoderado legal.

Otorgado por el representante legal a un apoderado legal. Memorial explicativo: Documento dirigido a la Dirección General de Ingresos, firmado por el apoderado, detallando la solicitud de cancelación y traslado de fondos.

Documento dirigido a la Dirección General de Ingresos, firmado por el apoderado, detallando la solicitud de cancelación y traslado de fondos. Identificación: Copia vigente de la cédula de identidad o pasaporte del representante legal.

Copia vigente de la cédula de identidad o pasaporte del representante legal. Documentación legal de la sociedad: Certificado del Registro Público vigente o copia del pacto de constitución de la sociedad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/2026337796701463036?s=20&partner=&hide_thread=false #ConPasoFirme pic.twitter.com/VtrcA27Pu4 — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) February 24, 2026



DGI: canales de atención y contacto

Con el objetivo de brindar una atención más eficiente, la DGI mantiene a disposición diversos canales para consultas adicionales:

Atención telefónica: (507) 524-1600 y WhatsApp (507) 6349-4402.

(507) 524-1600 y WhatsApp (507) 6349-4402. Sitio web oficial: www.mef.gob.pa .

. Redes sociales: @dgipma en diversas plataformas.

Esta medida busca agilizar los procesos administrativos y asegurar que la base de datos de los contribuyentes sea precisa y actualizada.