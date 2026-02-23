Panamá Nacionales -  23 de febrero de 2026 - 16:27

MIDES anuncia primer pago de programas sociales desde el 9 de marzo de 2026

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) iniciará en marzo el primer pago de los programas Red de Oportunidades, Ángel Guardián y otros programas sociales.

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) tiene previsto iniciar el primer pago de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada, Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y SENAPAN, el lunes 9 de marzo de 2026.

Calendario de pagos del MIDES 2026

Pago por tarjeta clave social

  • Primer pago: del 9 al 20 de marzo
  • Segundo pago: del 1 al 12 de junio
  • Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre
  • Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre

Pago en áreas de difícil acceso

  • Primer pago: del 23 al 27 de marzo
  • Segundo pago: del 15 al 19 de junio
  • Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre
  • Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre
