Año escolar 2026: conozca el operativo vial especial por inicio el inicio de clases

La Policía Nacional de Panamá indicó que este operativo busca aliviar y agilizar el movimiento vehicular debido al inicio del año escolar 2026.

Implementan operativo vial especial por inicio del año escolar 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó los horarios del operativo vial especial que se implementará la próxima semana con motivo del inicio del año escolar 2026, incluyendo inversiones temporales de carriles en Panamá Oeste para agilizar la circulación vehicular.

Inversiones de vías por el año escolar 2026

Matutinos

  • 4:00 a.m. a 8:00 a.m.: Autopista Arraiján - La Chorrera, desde TCT en Vista Alegre al Puente de Burunga en Arraiján.
  • 4:00 a.m. a 9:00 a.m.: Puente de Las Américas, desde Howard hasta la Asamblea Nacional.

Vespertino

  • 2:00 p.m. a 8:00 p.m.: Puente de Las Américas, desde la Asamblea Nacional hasta Howard.
  • 3:00 p.m. a 6:00 p.m.: Autopista Arraiján - La Chorrera, desde el Puente de Burunga hasta TCT, de Vista Alegre.

La Policía Nacional de Panamá indicó que este operativo busca aliviar y agilizar el movimiento vehicular desde Panamá Oeste hacia la ciudad capital durante las horas de mayor tráfico por el retorno a clases.

Asimismo, las autoridades recomendaron a los conductores evitar circular por el hombro de la vía, ya que unidades policiales estarán desplegadas en la carretera y podrán aplicar sanciones a quienes incumplan la normativa de tránsito.

