Año escolar 2026: conozca el operativo vial especial por inicio el inicio de clases

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó los horarios del operativo vial especial que se implementará la próxima semana con motivo del inicio del año escolar 2026 , incluyendo inversiones temporales de carriles en Panamá Oeste para agilizar la circulación vehicular.

4:00 a.m. a 8:00 a.m.: Autopista Arraiján - La Chorrera, desde TCT en Vista Alegre al Puente de Burunga en Arraiján.

4:00 a.m. a 9:00 a.m.: Puente de Las Américas, desde Howard hasta la Asamblea Nacional.

Vespertino

2:00 p.m. a 8:00 p.m.: Puente de Las Américas, desde la Asamblea Nacional hasta Howard.

3:00 p.m. a 6:00 p.m.: Autopista Arraiján - La Chorrera, desde el Puente de Burunga hasta TCT, de Vista Alegre.

La Policía Nacional de Panamá indicó que este operativo busca aliviar y agilizar el movimiento vehicular desde Panamá Oeste hacia la ciudad capital durante las horas de mayor tráfico por el retorno a clases.

Asimismo, las autoridades recomendaron a los conductores evitar circular por el hombro de la vía, ya que unidades policiales estarán desplegadas en la carretera y podrán aplicar sanciones a quienes incumplan la normativa de tránsito.