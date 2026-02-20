Año escolar 2026 en Panamá tendrá laptops y conectividad para docentes y estudiantes, anuncia MEDUCA

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que avanza en la implementación de tecnología y conectividad para el sistema educativo de cara al inicio del año escolar 2026 , programado para el 2 de marzo.

Durante una conferencia de prensa realizada este viernes 20 de febrero, autoridades del sector educativo detallaron los avances en la dotación de equipos tecnológicos y en la formación del personal docente.

MEDUCA entregará más de 585 mil laptops y capacitará docentes en IA en 2026

El viceministro administrativo de Educación, Roberto Sevillano, explicó que ya se desarrolla el contrato para la entrega de 54 mil laptops destinadas a docentes.

Además, indicó que fue publicada nuevamente la licitación para la adquisición de 531,250 laptops dirigidas a estudiantes, como parte del fortalecimiento del acceso a herramientas digitales en las aulas.

Capacitación docente y formación en inteligencia artificial

Por su parte, la viceministra académica de Educación, Agnes de Cotes, informó que más de 42 mil docentes participaron en la capacitación sobre rediseño curricular.

También adelantó que el lunes 23 de febrero iniciará la segunda fase de formación docente en inteligencia artificial y seguridad de datos, iniciativa que busca preparar a los educadores para integrar nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza.

Las autoridades reiteraron que estas acciones forman parte de la preparación del sistema educativo nacional previo al inicio oficial del calendario escolar 2026.