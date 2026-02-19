Cuenta regresiva para el regreso a clases: año escolar 2026 inicia el 2 de marzo

El próximo lunes 2 de marzo iniciará el año escolar 2026 , cuando cientos de estudiantes de primaria, premedia y media retomarán su proceso académico en sus respectivos planteles educativos. De acuerdo con el calendario 2026 emitido por el Ministerio de Educación, para este año se han establecido 42 semanas de clases.

La entidad también informó que la próxima semana comenzará el traslado de los docentes que impartirán clases en escuelas y colegios ubicados en áreas de difícil acceso dentro de las 16 regiones educativas del país.na iniciará el traslado de los docentes que impartes clases en las escuelas y colegios ubicados en las áreas de difícil acceso ubicadas en las 16 regiones educativas.

Calendario escolar 2026

Semana de organización docente: del 23 al 27 de febrero.

Primer Trimestre

Desde el lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo.

Primer receso escolar

Del lunes 1 al viernes 5 de junio.

Segundo trimestre

Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.

Segundo receso escolar

Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.

Tercer trimestre

Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.

Balance y graduaciones