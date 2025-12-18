Panamá Nacionales -  18 de diciembre de 2025 - 10:21

Calendario escolar 2026: así quedan establecidos los trimestres y las semanas de vacaciones

El calendario escolar 2026 establece una duración total de 42 semanas, que incluyen tanto el período de clases como las semanas destinadas a vacaciones.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

De acuerdo con el calendario escolar 2026, los estudiantes de los centros educativos oficiales y particulares del país regresarán a las aulas el lunes 2 de marzo, conforme al año académico, el cual establece una duración de 42 semanas, según lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N.° 49, del 8 de septiembre de 2025.

Calendario escolar 2026

Semana de organización docente: del 23 al 27 de febrero.

Primer Trimestre

  • Desde el lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo.

Primer receso escolar

  • Del lunes 1 al viernes 5 de junio.

Segundo trimestre

  • Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.

Segundo receso escolar

  • Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.

Tercer trimestre

  • Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.

Balance y graduaciones

  • Del 14 al 18 de diciembre.
CALENDARIOESCOLAR2026
Calendario escolar 2026.&nbsp;

Calendario escolar 2026.

