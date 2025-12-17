Fin del año escolar 2025 reabre debate sobre cambiar el calendario académico en zonas apartadas

El año escolar en Panamá culmina oficialmente este viernes 19 de diciembre, una fecha que ha vuelto a abrir el debate sobre el rendimiento académico en los últimos meses del calendario escolar y la posibilidad de replantear la estructura actual.

Según Edwin Gordón, director general de Educación del Ministerio de Educación (MEDUCA), el tema continúa en evaluación con directores y docentes de zonas de difícil acceso, quienes han presentado diversas razones para no modificar el calendario todavía.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

También te puede interesar: Clases de reválidas, MEDUCA 2026: fechas de inscripción y quiénes aplican

Edwin Gordón Edwin Gordón, director general de Educación del Ministerio de Educación (Meduca). TReporta

Un cierre académico que expone un viejo debate

Gordón reconoció que, aunque las actividades escolares siguen su curso, desde noviembre el ambiente en los centros educativos cambia significativamente. Entre celebraciones patrias, actividades navideñas y bajas asistencias, el aprovechamiento escolar disminuye, situación que, según el funcionario, ha sido visible durante décadas.

Recordó que el calendario escolar vigente fue establecido en 1965, tras los sucesos de 1964, con el fin de evitar que estudiantes acudieran a clases en meses de fuertes lluvias y riesgos climáticos. No obstante, esta lógica vuelve a estar en discusión debido al bajo rendimiento académico en noviembre y diciembre.

Por qué no se ha cambiado el calendario en áreas apartadas

Según Gordón, el MEDUCA ha sostenido reuniones con directores comarcales para escuchar posiciones y evitar imponer un cambio unilateral. Comentó que varios educadores se oponen a iniciar el año escolar en enero o febrero debido a factores ambientales y sociales.

Entre los motivos mencionados destacan:

Problemas de sequía que afectarían el suministro de agua para estudiantes.

Dificultades de transporte por caminos secos o sin acceso fluvial.

Impacto familiar para docentes cuyos hijos estarían de vacaciones mientras ellos trabajan.

WhatsApp-Image-2025-12-09-at-4.03.54-PM Centro Educativo Buena Vista, en la provincia de Veraguas. MEDUCA

Un posible ajuste aún en análisis

Gordón señaló que las zonas comarcales solicitaron un mes adicional para evaluar el proyecto, debido a que el cambio implicaría variaciones en hábitos comunitarios, calendarios familiares y condiciones climáticas.

Aun así, el MEDUCA mantiene abierta la posibilidad de modificar el calendario escolar a futuro, siempre que exista consenso y que la decisión responda al bienestar académico del estudiantado panameño.