Clases de reválidas, MEDUCA 2026: fechas de inscripción y quiénes aplican

El director general de Educación del Ministerio de Educación ( Meduca ) , Edwin Gordón, dio a conocer el cronograma del Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE), dirigido a los estudiantes que reprobaron hasta tres materias durante el año lectivo 2025.

Durante una entrevista en el programa Cuarto Poder, Gordón informó que el período de inscripción para el PRAE se llevará a cabo del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, por lo que hizo un llamado a padres de familia y acudientes a estar atentos a las fechas para no quedar fuera del proceso.

Sin cambios en el calendario escolar del MEDUCA para áreas de difícil acceso

El director general de Educación, Edwin Gordón, detalló en #CuartoPoder el cronograma del Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE), para quienes hayan reprobado hasta tres materias.

El período de inscripción será del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.





El funcionario también explicó por qué no se ha realizado un cambio en el calendario escolar para las zonas de difícil acceso, tema que ha generado inquietud en algunas comunidades educativas.

"Ha sido un año muy difícil. La educación ha venido muy golpeada desde hace 10 años, con la pandemia de la covid-19, huelgas y este año no pudimos escapar de las mismas", expresó Gordón.

No obstante, señaló que la prioridad del Meduca son los estudiantes, tanto en el presente como en el futuro, por lo que se han enfocado en garantizar los procesos académicos esenciales, incluyendo la recuperación de materias y la culminación del año escolar.

Organización de graduaciones y cierre del año lectivo

"Ha sido un año muy difícil, la educación ha venido muy golpeada desde hace 10 años, con covid, huelgas y este año no pudimos escapar de las mismas, pero se apunta a los estudiantes, nuestra prioridad presente y futuro, y estamos organizándonos para las graduaciones de este año"

Gordón indicó que, paralelamente al PRAE, el Meduca se encuentra organizándose para las graduaciones del año lectivo 2025, a fin de que los estudiantes que cumplieron con los requisitos puedan cerrar su etapa escolar sin contratiempos.

"El enfoque está en los estudiantes. Estamos trabajando para garantizar los procesos académicos y las graduaciones correspondientes", reiteró el director general de Educación.

El Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE) es una alternativa que permite a los estudiantes recuperar materias reprobadas y avanzar al siguiente nivel educativo, evitando la repitencia del año escolar.