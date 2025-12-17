Panamá Entrevistas -

Meduca reconoce que el 2025 ha sido un año difícil para la educación panameña

El director general de Educación del Ministerio de Educación (Meduca), Edwin Gordón, recordó que este viernes culmina el año lectivo 2025, y pese a ser un año irregular, se ha tratado de recuperar los contenidos, y realizarán las graduaciones del 22 al 30 de diciembre. También explicó por qué no se ha ordenado un cambio en el calendario escolar en las zonas de difícil acceso.