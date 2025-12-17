Panamá Nacionales -  17 de diciembre de 2025 - 12:26

Alcaldía de Panamá realizará jornada de actualización de datos de contribuyentes en 2026

Durante esta jornada, la Alcaldía de Panamá informó que los contribuyentes podrán realizar diversos trámites.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá informó que del 5 de enero al 31 de marzo de 2026 se llevará a cabo la jornada de actualización de datos de contribuyentes, la cual se realizará en las instalaciones del Edificio Hatillo y en la Cinta Costera.

Jornada de actualización de datos de contribuyentes de la Alcaldía de Panamá

Durante esta jornada, los contribuyentes podrán realizar los siguientes trámites:

  • Cambio de RUC
  • Actualización de Representante Legal
  • Cambio de Razón Legal
  • Cambio de Razón Comercial
  • Actualización de Domicilio
  • Actualización de Número de Aviso de Operaciones
  • Cambio de Pasaporte a Cédula
  • Actualización de Pasaporte

Lugares y horarios para la actualización de datos

  • Departamento de Servicio al Contribuyente, Edificio Hatillo: Lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Espacio del Emprendedor, ubicado en la Cinta Costera: Lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Para más información, los interesados pueden escribir al correo electrónico: [email protected].

