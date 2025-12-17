Alcaldía de Panamá realizará jornada de actualización de datos de contribuyentes en 2026

La Alcaldía de Panamá informó que del 5 de enero al 31 de marzo de 2026 se llevará a cabo la jornada de actualización de datos de contribuyentes, la cual se realizará en las instalaciones del Edificio Hatillo y en la Cinta Costera.
- Cambio de RUC
- Actualización de Representante Legal
- Cambio de Razón Legal
- Cambio de Razón Comercial
- Actualización de Domicilio
- Actualización de Número de Aviso de Operaciones
- Cambio de Pasaporte a Cédula
- Actualización de Pasaporte
Lugares y horarios para la actualización de datos
- Departamento de Servicio al Contribuyente, Edificio Hatillo: Lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Espacio del Emprendedor, ubicado en la Cinta Costera: Lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Para más información, los interesados pueden escribir al correo electrónico: [email protected].