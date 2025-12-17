Se entrega otro implicado en doble homicidio en Caimitillo en el que fallece un teniente

Otro presunto implicado en el doble homicidio ocurrido el 12 de diciembre en Caimitillo se entregó voluntariamente a las autoridades, confirmaron fuentes judiciales.

El sujeto, de 23 años, se presentó ante la Fiscalía de Homicidio, donde quedó a disposición del Ministerio Público y posteriormente fue trasladado para los trámites legales correspondientes, como parte de las investigaciones que adelantan las autoridades por este caso.

En paralelo, un juez de garantías ordenó la detención provisional del principal cómplice vinculado al doble crimen, hecho que incluyó la muerte de un agente de la fuerza pública, lo que ha agravado la calificación penal del proceso.

Homicidio en Caimitillo: Objetivo de los sicarios era el cevil

Según las investigaciones preliminares, el objetivo del ataque era un civil que se encontraba cumpliendo trabajo comunitario al momento del hecho violento. Sin embargo, durante el ataque se produjo el fallecimiento del uniformado, lo que generó una respuesta inmediata de los estamentos de seguridad.

Las autoridades revelaron además que los atacantes se movilizaban en una motocicleta equipada con GPS, elemento que ha permitido reforzar varias líneas de investigación, identificar rutas de desplazamiento y ubicar a los presuntos responsables.

El Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer completamente los hechos, determinar el grado de participación de cada implicado y ubicar a otras personas que pudieran estar relacionadas con este crimen que conmocionó a la comunidad de Caimitillo.