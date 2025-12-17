Panamá Nacionales -  17 de diciembre de 2025 - 11:14

Capturan en San Miguelito a buscado por homicidio en Las Garzas

La Policía Nacional capturó en San Miguelito a Yeremy Mastarreno, buscado por homicidio doloso agravado ocurrido el 10 de julio de 2025 en Las Garzas.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó este miércoles sobre la captura de Yeremy Alberto Mastarreno Aguirre, quien figuraba en la lista de los más buscados por el delito de homicidio doloso agravado.

De acuerdo con el reporte oficial, la aprehensión se realizó en el distrito de San Miguelito, como resultado de labores de investigación y seguimiento desarrolladas por los estamentos de seguridad.

Las autoridades detallaron que Mastarreno Aguirre es requerido por un hecho de sangre ocurrido el 10 de julio de 2025, en el corregimiento de Las Garzas, donde se registró un homicidio que dio inicio a las investigaciones judiciales.

Tras su captura, el sospechoso fue puesto a órdenes de las autoridades competentes, para los trámites correspondientes ante el Ministerio Público, mientras continúan las diligencias relacionadas con este caso.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía a colaborar con información que permita ubicar a personas requeridas por la justicia, destacando que la cooperación ciudadana es clave para fortalecer la seguridad y el orden público en el país.

