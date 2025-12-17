Exfuncionarios de Aduanas podrán retirar sus cheques de prima de antigüedad

La Autoridad Nacional de Aduanas informó a los exfuncionarios que cesaron funciones en el año 2014 que podrán retirar sus cheques correspondientes a la prima de antigüedad este viernes.

Según el comunicado oficial, para realizar el retiro será necesario que los interesados se comuniquen previamente con la Oficina Institucional de Recursos Humanos y confirmen su asistencia, a través de los números telefónicos 506-6439 o 504-4261.

Aduanas: el retiro será presencial en la sede principal

Las autoridades detallaron que el proceso de entrega se realizará de manera presencial en la sede principal, a las 10:00 a.m. del viernes 19 de diciembre, por lo que se solicita a los beneficiarios llegar puntuales para agilizar el trámite.

El comunicado resalta que el objetivo es garantizar un proceso organizado y seguro en la entrega de cheques, evitando atrasos o contratiempos para quienes cumplen con los requisitos establecidos.

Listado disponible para verificar elegibilidad

Aduanas explicó que ya se encuentra disponible el listado de cédulas de los exfuncionarios que podrán retirar el cheque, lo que permitirá a los beneficiarios asegurarse de su elegibilidad antes de asistir a la sede.

Con esta medida, la institución busca facilitar el acceso a la información y reducir tiempos de atención durante la jornada de entrega programada.

Aquí el listado oficial de cédulas de los exfuncionarios: