Aduanas retiene camión con más de 200 bolsas de cebolla presuntamente de contrabando.

Un camión que transportaba más de 200 bolsas de cebolla presuntamente de contrabando fue retenido en el Puesto de Control Integral de San Isidro.
Las autoridades solicitaron la factura correspondiente y el conductor entregó un documento con los datos de un supuesto proveedor, quien, al ser contactado, manifestó que solo había vendido cuatro quintales de papas. Esto permitió confirmar que la factura había sido alterada.
Ante estas irregularidades, el camión y los productos fueron retenidos por presunto contrabando y trasladados a las oficinas de Aduanas en David, donde se procederá con el conteo, la valoración y las investigaciones correspondientes.