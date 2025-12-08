Panamá Nacionales -  8 de diciembre de 2025 - 15:45

Aduanas retiene camión con más de 200 bolsas de cebolla presuntamente de contrabando

Aduanas informó que el conductor declaró el traslado de pipas y cocos. Sin embargo, al solicitar la apertura del vehículo, los inspectores detectaron cebolla.

Ana Canto
Ana Canto

Un camión que transportaba más de 200 bolsas de cebolla presuntamente de contrabando fue retenido en el Puesto de Control Integral de San Isidro.

La Autoridad Nacional de Aduanas informó que, durante la verificación realizada por funcionarios de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera, el conductor presentó una guía de Aduanas y una certificación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario que declaraba el traslado de pipas y cocos. Sin embargo, al solicitar la apertura del vehículo, los inspectores detectaron la carga adicional de cebolla.

Las autoridades solicitaron la factura correspondiente y el conductor entregó un documento con los datos de un supuesto proveedor, quien, al ser contactado, manifestó que solo había vendido cuatro quintales de papas. Esto permitió confirmar que la factura había sido alterada.

Ante estas irregularidades, el camión y los productos fueron retenidos por presunto contrabando y trasladados a las oficinas de Aduanas en David, donde se procederá con el conteo, la valoración y las investigaciones correspondientes.

