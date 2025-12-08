¡Trágico! Femicidio en Arraiján deja a cuatro niños en orfandad; agresor se quitó la vida tras el hecho

En horas de la mañana de este lunes 8 de diciembre, se registró un caso de femicidio en el sector de La Playita de Bique, en el distrito de Arraiján. Según los primeros reportes, una mujer fue asesinada presuntamente por su pareja, quien posteriormente se quitó la vida.
La trágica situación dejó en orfandad a niños de 10, 6, 3 años y un bebé de 7 meses.
La mujer se dedicaba a las labores del hogar, mientras que el señalado agresor trabajaba en la pesca artesanal. Según residentes del área, los conflictos intrafamiliares eran recurrentes.
Al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes.