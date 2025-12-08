Panamá Nacionales -  8 de diciembre de 2025 - 15:25

¡Trágico! Femicidio en Arraiján deja a cuatro niños en orfandad; agresor se quitó la vida tras el hecho

Según los primeros reportes, el responsable del femicidio, pareja de la víctima, se quitó la vida posterior al trágico hecho.

Ana Canto
Por Ana Canto

En horas de la mañana de este lunes 8 de diciembre, se registró un caso de femicidio en el sector de La Playita de Bique, en el distrito de Arraiján. Según los primeros reportes, una mujer fue asesinada presuntamente por su pareja, quien posteriormente se quitó la vida.

De acuerdo con testimonios de vecinos, en la vivienda se habrían escuchado discusiones previas al hecho y luego sonidos que alertaron a la comunidad.

La trágica situación dejó en orfandad a niños de 10, 6, 3 años y un bebé de 7 meses.

La mujer se dedicaba a las labores del hogar, mientras que el señalado agresor trabajaba en la pesca artesanal. Según residentes del área, los conflictos intrafamiliares eran recurrentes.

Al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes.

