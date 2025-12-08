Una persona fallece y dos resultan heridas en accidente en la autopista Arraiján-La Chorrera.

Una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas tras un accidente de tránsito registrado la madrugada de este lunes 8 de diciembre en la autopista Arraiján-La Chorrera, a la altura de Las Arboledas.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1998057602408661121&partner=&hide_thread=false
Una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas tras un accidente de tránsito registrado la madrugada de este lunes en la autopista Arraiján - La Chorrera, a la altura de Las Arboledas.— Telemetro Reporta (@TReporta) December 8, 2025
Personal del @BCBRP acudió al lugar para atender la situación. pic.twitter.com/W8LeJuoDQc