Panamá Nacionales -  8 de diciembre de 2025 - 11:59

Una persona fallece y dos resultan heridas en accidente en la autopista Arraiján-La Chorrera

Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá atendió el accidente en la autopista Arraiján-La Chorrera.

Una persona fallece y dos resultan heridas en accidente en la autopista Arraiján-La Chorrera.

Una persona fallece y dos resultan heridas en accidente en la autopista Arraiján-La Chorrera.

Bomberos
Ana Canto
Por Ana Canto

Una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas tras un accidente de tránsito registrado la madrugada de este lunes 8 de diciembre en la autopista Arraiján-La Chorrera, a la altura de Las Arboledas.

Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá acudió al lugar para brindar la atención correspondiente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1998057602408661121&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

SENAN incauta más de mil paquetes de droga en embarcación al sur de isla San José

Rumbo al Mundial 2026: alcalde de Nueva York invita a reunirse con la comunidad panameña de la ciudad

Presidente Mulino arriba a Noruega para asistir al Nobel de la Paz de María Corina Machado

Recomendadas

Más Noticias