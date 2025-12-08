Varias estaciones del Metro de Panamá fuera de servicio tras fallas eléctricas

El Metro de Panamá informó que, debido a una falla en el sistema de energía de catenarias provocada por las lluvias de esta tarde, acompañadas de descargas eléctricas, el servicio opera de manera irregular y mantiene varias estaciones fuera de servicio.

Actualmente, el transporte se ofrece desde Albrook hasta la estación San Miguelito, en ambos sentidos.

Las estaciones fuera de servicio son:

Pan de Azúcar

Pueblo Nuevo

Los Andes

San Isidro

Villa Zaita

En la estación de Villa Zaita, la operatividad está suspendida debido a la falta de energía. Por ello, se procedió al desalojo de los usuarios en coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

El equipo técnico del Metro trabaja en la reparación y monitoreo de la situación para restablecer el servicio lo antes posible.