Varias estaciones del Metro de Panamá fuera de servicio tras fallas eléctricas

El Metro de Panamá informó que, debido a una falla en el sistema de energía de catenarias provocada por las lluvias de esta tarde, acompañadas de descargas eléctricas, el servicio opera de manera irregular y mantiene varias estaciones fuera de servicio.
Las estaciones fuera de servicio son:
- Pan de Azúcar
- Pueblo Nuevo
- Los Andes
- San Isidro
- Villa Zaita
En la estación de Villa Zaita, la operatividad está suspendida debido a la falta de energía. Por ello, se procedió al desalojo de los usuarios en coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos.
El equipo técnico del Metro trabaja en la reparación y monitoreo de la situación para restablecer el servicio lo antes posible.