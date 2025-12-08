¡MAÑANA! Feria de empleo de Copa Airlines: lugar, horario y requisitos para aplicar

Este martes 9 de diciembre, la aerolínea panameña Copa Airlines realizará una feria de empleo para la vacante de estibadores, en la sede del INADEH ubicada en Los Andes Mall, desde las 8:00 a.m.
