Panamá Nacionales -  8 de diciembre de 2025 - 15:57

¡MAÑANA! Feria de empleo de Copa Airlines: lugar, horario y requisitos para aplicar

Copa Airlines resaltó la participación en la feria de empleo de este martes 9 de diciembre. Conozca todos los detalles.

 Feria de empleo de Copa Airlines.

 Feria de empleo de Copa Airlines.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este martes 9 de diciembre, la aerolínea panameña Copa Airlines realizará una feria de empleo para la vacante de estibadores, en la sede del INADEH ubicada en Los Andes Mall, desde las 8:00 a.m.

Requisitos para la feria de empleo de Copa Airlines

  • Ser mayor de edad
  • Estudios secundarios completos
  • Contar con licencia de conducir vigente
  • Disponibilidad de trabajar turnos rotativos y días feriados

Copa Airlines resaltó que la participación en la feria de empleo es exclusivamente para personas egresadas del INADEH.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1997654828126785660&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Copa Airlines anuncia feria de empleo en Los Andes Mall este 9 de diciembre

Copa Airlines extiende suspensión de vuelos hacia Caracas hasta el 12 de diciembre

Copa Airlines suspende vuelos desde y hacia Venezuela por falla en señal de navegación

Recomendadas

Más Noticias