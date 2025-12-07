Panamá Nacionales -  7 de diciembre de 2025 - 10:16

Copa Airlines anuncia feria de empleo en Los Andes Mall este 9 de diciembre

La aerolínea Copa Airlines informó que realizará una feria de empleo el martes 9 de diciembre en Los Andes Mall.

Aereolínea panameña Copa Airlines.

Aereolínea panameña Copa Airlines.

AFP
Ana Canto
Por Ana Canto

La aerolínea panameña Copa Airlines informó que realizará una feria de empleo para la vacante de estibadores el martes 9 de diciembre de 2025, en la sede del INADEH ubicada en Los Andes Mall, desde las 8:00 a.m.

Requisitos para participar en la feria de empleo de Copa Airlines

  • Ser mayor de edad
  • Estudios secundarios completos
  • Contar con licencia de conducir vigente
  • Disponibilidad de trabajar turnos rotativos y días feriados

Copa Airlines resaltó que la participación en la feria de empleo es exclusivamente para personas egresadas del INADEH.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1997654828126785660&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Copa Airlines extiende suspensión de vuelos hacia Caracas hasta el 12 de diciembre

Copa Airlines suspende vuelos desde y hacia Venezuela por falla en señal de navegación

Copa Airlines aclara que se mantienen los vuelos en el espacio aéreo venezolano

Recomendadas

Más Noticias