Copa Airlines anuncia feria de empleo en Los Andes Mall este 9 de diciembre

La aerolínea panameña Copa Airlines informó que realizará una feria de empleo para la vacante de estibadores el martes 9 de diciembre de 2025, en la sede del INADEH ubicada en Los Andes Mall, desde las 8:00 a.m.
Requisitos para participar en la feria de empleo de Copa Airlines
- Ser mayor de edad
- Estudios secundarios completos
- Contar con licencia de conducir vigente
- Disponibilidad de trabajar turnos rotativos y días feriados
Copa Airlines resaltó que la participación en la feria de empleo es exclusivamente para personas egresadas del INADEH.