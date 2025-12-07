Copa Airlines solicitará vuelos especiales hacia Toronto para apoyar a Panamá en el Mundial 2026

La aerolínea panameña Copa Airlines informó que iniciará el envío de solicitudes a las autoridades canadienses para operar vuelos especiales hacia Toronto en las fechas programadas de los partidos de la selección de Panamá en el Mundial 2026.

"Sabemos que los cupos a Toronto son limitados, actualmente Canadá solo nos autoriza 1 vuelo diario y esos vuelos ya están casi llenos. Pero buenas noticias: este lunes (allá no es el Día de las Madres ) iniciaremos el proceso de solicitar a las autoridades canadienses vuelos especiales a Toronto en las fechas de los partidos de nuestra Sele", aseguró.

Asimismo, anunció que también estarán programando vuelos adicionales a Nueva York, Estados Unidos, donde, debido al acuerdo de cielos abiertos entre ambos países, no se requieren permisos especiales.

"Venimos con más vuelos y tarifas súper atractivas para que más panameños puedan viajar a alentar a nuestros muchachos y que la fuerza de la Marea Roja se sienta desde Panamá hasta Toronto y Nueva York", aseguró la Copa.

La aerolínea agregó que todos los detalles serán anunciados próximamente a través de sus redes sociales y canales oficiales de información.