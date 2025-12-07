Copa Airlines solicitará vuelos especiales hacia Toronto para apoyar a Panamá en el Mundial 2026

La aerolínea panameña Copa Airlines informó que iniciará el envío de solicitudes a las autoridades canadienses para operar vuelos especiales hacia Toronto en las fechas programadas de los partidos de la selección de Panamá en el Mundial 2026.
Asimismo, anunció que también estarán programando vuelos adicionales a Nueva York, Estados Unidos, donde, debido al acuerdo de cielos abiertos entre ambos países, no se requieren permisos especiales.
"Venimos con más vuelos y tarifas súper atractivas para que más panameños puedan viajar a alentar a nuestros muchachos y que la fuerza de la Marea Roja se sienta desde Panamá hasta Toronto y Nueva York", aseguró la Copa.
La aerolínea agregó que todos los detalles serán anunciados próximamente a través de sus redes sociales y canales oficiales de información.