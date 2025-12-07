Panamá Nacionales -  7 de diciembre de 2025 - 12:39

Copa Airlines solicitará vuelos especiales hacia Toronto para apoyar a Panamá en el Mundial 2026

Copa Airlines anunció que también estarán programando vuelos adicionales a Nueva York, Estados Unidos para apoyar a Panamá en el Mundial 2026.

Copa Airlines solicitará vuelos especiales hacia Toronto para el Mundial 2026.

Copa Airlines solicitará vuelos especiales hacia Toronto para el Mundial 2026.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La aerolínea panameña Copa Airlines informó que iniciará el envío de solicitudes a las autoridades canadienses para operar vuelos especiales hacia Toronto en las fechas programadas de los partidos de la selección de Panamá en el Mundial 2026.

"Sabemos que los cupos a Toronto son limitados, actualmente Canadá solo nos autoriza 1 vuelo diario y esos vuelos ya están casi llenos. Pero buenas noticias: este lunes (allá no es el Día de las Madres ) iniciaremos el proceso de solicitar a las autoridades canadienses vuelos especiales a Toronto en las fechas de los partidos de nuestra Sele", aseguró.

Asimismo, anunció que también estarán programando vuelos adicionales a Nueva York, Estados Unidos, donde, debido al acuerdo de cielos abiertos entre ambos países, no se requieren permisos especiales.

"Venimos con más vuelos y tarifas súper atractivas para que más panameños puedan viajar a alentar a nuestros muchachos y que la fuerza de la Marea Roja se sienta desde Panamá hasta Toronto y Nueva York", aseguró la Copa.

La aerolínea agregó que todos los detalles serán anunciados próximamente a través de sus redes sociales y canales oficiales de información.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CopaAirlines/status/1997441942011978226&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Copa Airlines extiende suspensión de vuelos hacia Caracas hasta el 12 de diciembre

Copa Airlines suspende vuelos desde y hacia Venezuela por falla en señal de navegación

Copa Airlines aclara que se mantienen los vuelos en el espacio aéreo venezolano

Recomendadas

Más Noticias