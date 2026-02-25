IFARHU mantiene pagos del PASE-U hasta el 28 de febrero en Panamá y Chiriquí

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) continúa con la jornada de desembolsos del programa PASE-U en las regiones de Panamá y la provincia de Chiriquí, luego de dos días consecutivos de pagos que han registrado una importante asistencia de acudientes en los centros habilitados.

Desde el inicio del proceso, el pasado 23 de febrero, miles de estudiantes de Panamá Centro, Este, Norte y el distrito de San Miguelito han acudido a retirar el beneficio educativo.

Alta asistencia en pagos del PASE-U en Panamá y Chiriquí

En la provincia de Chiriquí, el pago también se desarrolla conforme al calendario establecido, incluyendo distritos como Bugaba y Puerto Armuelles, donde se mantiene la afluencia de padres de familia y acudientes.

La entidad reiteró que las jornadas de pago se mantendrán hasta el 28 de febrero, por lo que exhortó a los beneficiarios a verificar previamente las fechas y centros asignados para evitar contratiempos.

Recomendación a los acudientes

El IFARHU hizo un llamado a los padres de familia a consultar con anticipación los puntos de pago correspondientes, con el fin de agilizar la atención y garantizar un proceso ordenado en cada uno de los lugares habilitados para el desembolso del programa.

El PASE-U es uno de los programas de apoyo educativo con mayor alcance en el país, dirigido a estudiantes del sistema oficial para incentivar la permanencia escolar.