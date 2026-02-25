IFARHU mantiene pagos del PASE-U hasta el 28 de febrero en Panamá y Chiriquí

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa con la jornada de desembolsos del programa PASE-U en las regiones de Panamá y la provincia de Chiriquí, luego de dos días consecutivos de pagos que han registrado una importante asistencia de acudientes en los centros habilitados.
Alta asistencia en pagos del PASE-U en Panamá y Chiriquí
En la provincia de Chiriquí, el pago también se desarrolla conforme al calendario establecido, incluyendo distritos como Bugaba y Puerto Armuelles, donde se mantiene la afluencia de padres de familia y acudientes.
La entidad reiteró que las jornadas de pago se mantendrán hasta el 28 de febrero, por lo que exhortó a los beneficiarios a verificar previamente las fechas y centros asignados para evitar contratiempos.
Recomendación a los acudientes
El IFARHU hizo un llamado a los padres de familia a consultar con anticipación los puntos de pago correspondientes, con el fin de agilizar la atención y garantizar un proceso ordenado en cada uno de los lugares habilitados para el desembolso del programa.
El PASE-U es uno de los programas de apoyo educativo con mayor alcance en el país, dirigido a estudiantes del sistema oficial para incentivar la permanencia escolar.