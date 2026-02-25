EE.UU. y MINSA firman acuerdo de salud por $22.5 millones para prevenir brotes hasta 2028

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) bilateral en materia de salud con el ministro del Ministerio de Salud ( MINSA ), Fernando Boyd Galindo, con el objetivo de fortalecer la seguridad sanitaria entre ambos países hasta el año 2028.

El acuerdo se enmarca dentro de la Estrategia Global de Salud America First, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y busca reforzar la cooperación bilateral para la prevención y respuesta ante brotes de enfermedades.

Financiamiento para fortalecer sistemas de salud

Hoy firmamos un histórico Memorando de Entendimiento (MOU) bilateral de salud con el ministro de @MinsaPma, Fernando Boyd Galindo, como parte de la Estrategia Global de Salud America First del presidente Trump para fortalecer la seguridad sanitaria entre EE.UU. y Panamá hasta… pic.twitter.com/Mi0d9AWhRM — Embajador Kevin Marino Cabrera (@USAmbassadorPAN) February 25, 2026

Como parte de este memorando, Estados Unidos prevé aportar hasta 22.5 millones de dólares destinados a acciones para detener brotes en su origen y fortalecer sistemas de salud sostenibles y autosuficientes.

La iniciativa se basa en el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR), un programa orientado a apoyar la respuesta frente al VIH/SIDA y a mejorar las capacidades sanitarias en países socios.

Cooperación sanitaria entre MINSA y EE.UU. hasta 2028

image

El acuerdo contempla el desarrollo de estrategias conjuntas enfocadas en vigilancia epidemiológica, fortalecimiento institucional y preparación ante emergencias de salud pública, con miras a mejorar la respuesta regional ante posibles brotes.

Las autoridades destacaron que esta cooperación permitirá avanzar en sistemas de salud más resilientes y con mayor capacidad de respuesta en beneficio de la población.