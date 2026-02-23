Minsa explica qué es la zoonosis y cómo prevenir estas enfermedades en Panamá

El Ministerio de Salud de Panamá ( Minsa ) , a través de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DNCAVV), explicó a la población qué es la zoonosis, cómo se transmite y cuáles son las principales medidas para prevenir estas enfermedades.

Las autoridades destacaron que la vigilancia permanente y la responsabilidad de la población son claves para mantener a Panamá en un escenario epidemiológico estable.

El subdirector de la DNCAVV, el médico veterinario Filiberto Frago, señaló que la zoonosis se refiere a toda enfermedad que puede transmitirse de los animales al ser humano.

Cómo se transmiten estas enfermedades

Según explicó el especialista, estas infecciones pueden ser causadas por:

Bacterias

Virus

Hongos

Parásitos

La transmisión puede ocurrir por:

Contacto directo con animales infectados.

Consumo de alimentos contaminados.

Exposición a agua o suelos contaminados.

Picaduras de vectores e insectos.

Zoonosis más frecuentes en Panamá

El funcionario indicó que en Panamá las enfermedades zoonóticas más comunes incluyen:

Leptospirosis

Hantavirus

Brucelosis

Gusano barrenador

Rabia

Sobre esta última, las autoridades recordaron que es una enfermedad prevenible mediante la vacunación de perros y gatos y destacaron que en el país no se registran casos de rabia humana desde hace décadas, gracias a las campañas sostenidas de vacunación.

Además, se reiteró que los dueños de mascotas son responsables de mantener las vacunas al día.

Trabajo conjunto para la vigilancia sanitaria

El Minsa desarrolla acciones coordinadas con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá (MIDA) y organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).

Estas acciones se realizan bajo el enfoque de “Una Sola Salud”, que reconoce la relación entre la salud humana, animal y ambiental.

Recomendaciones del Minsa a la población

La entidad reiteró varias medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio:

Lavarse las manos con agua y jabón después de manipular animales o alimentos.

Mantener al día el esquema de vacunación de las mascotas.

Evitar el contacto con animales silvestres.

Conservar los alimentos respetando la cadena de frío.

Lavar adecuadamente frutas y verduras antes de consumirlas.

Acudir al centro de salud más cercano ante síntomas como fiebre, dolor muscular, diarrea o dificultad respiratoria.

El doctor Frago puntualizó que Panamá se mantiene en un momento estable en cuanto a la transmisión de enfermedades zoonóticas, resultado del trabajo interinstitucional y la vigilancia constante. Sin embargo, insistió en que la prevención comienza en el hogar con prácticas responsables que protejan la salud de toda la comunidad.