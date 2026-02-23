MITRADEL anuncia estrategia para mantener operaciones en puertos tras fallo de la CSJ

La administración del presidente José Raúl Mulino informó, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), a los trabajadores portuarios que iniciará una nueva estrategia para sostener la operación de las terminales de contenedores de Balboa y Cristóbal.

La medida surge luego de que quedara en firme el fallo de inconstitucionalidad del contrato que operaba Panama Ports Company, emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, durante el Consejo de Gabinete realizado este lunes 23 de febrero, enfatizó que el Gobierno mantiene contacto con las organizaciones sociales y los trabajadores portuarios. Añadió que actualmente se desarrolla un proceso de transición tecnológica, que incluye el cambio del sistema de internet necesario para continuar las operaciones regulares.

“La estabilidad de cada uno de los trabajadores portuarios está garantizada. En este momento hay una baja de internet, propio de una transición. Agradezco a esa masa de trabajadores responsables que está por el país y que, precisamente, están a la espera que suba este nuevo sistema para hacer el entrenamiento y seguir con las operaciones”, señaló.

La ministra detalló que se ampliará el proceso de reuniones con los trabajadores del área de Colón para asegurar su estabilidad laboral, así como la de los trabajadores de las empresas suplidoras.

Asimismo, aclaró que, tras la circulación de información falsa, las operaciones no han sido paralizadas y que tampoco es posible enviar a los trabajadores de vacaciones, ya que dicha medida no ha sido autorizada por la autoridad competente dentro del proceso que se adelanta en los puertos.

“Los trabajadores están allí prestos en cada uno de sus puestos de trabajo, sólo esperando que arranque la operación con las nuevas empresas. Tenemos la información de que querían mandar a los trabajadores de vacaciones. Esto no va a ser posible porque la AMP, la autoridad portuaria, es quien opera y quien tiene el garante de cada uno de los trabajadores”, concluyó.