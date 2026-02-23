Panamá Entrevistas -

Afiliación a sindicatos requiere certificación del MItradel, aclara vocero de Untraics

Gustavo Herrera, de la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Untraics), explicó en qué consiste el requisito de certificación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) sobre las afiliaciones de los trabajadores a los sindicatos, y el requisito de la firma de los secretarios generales de las organizaciones para formalizar la inscripción.