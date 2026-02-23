Más de 100 mujeres adultas mayores irán por primera vez a la escuela con "Mi Nueva Meta" del MIDES

Más de 103 mujeres , en su mayoría adultas mayores, cumplirán este año un sueño que durante décadas parecía imposible: asistir por primera vez a la escuela primaria. Esto será posible gracias al programa “Mi Nueva Meta”, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Durante años, muchas de ellas no tuvieron acceso a la educación formal porque dedicaron su vida al trabajo, al hogar y a sus familias. Hoy, tras completar su proceso de alfabetización, darán un nuevo paso dentro del sistema educativo.

Estas mujeres son egresadas del programa “Muévete por Panamá”, una iniciativa que en 2025 logró alfabetizar a 1,670 personas en todo el país, marcando un avance significativo en la lucha contra el analfabetismo.

Alianza educativa abre nuevas oportunidades a mujeres

El programa “Mi Nueva Meta” es posible gracias a la alianza entre el MIDES y el Instituto Panameño de Educación por Radio (IPER). Actualmente beneficia a 120 personas, de las cuales 86.67 % son mujeres que ingresarán a primero, segundo y tercer grado del sistema educativo.

Esta articulación interinstitucional busca no solo garantizar el acceso a la educación, sino también brindar oportunidades reales de superación a personas que históricamente estuvieron fuera del sistema formal de enseñanza.

La iniciativa comenzó el año pasado como un programa piloto, impulsado por la ministra Beatriz Carles, con el objetivo de ir más allá de la alfabetización y asegurar la continuidad educativa para quienes nunca habían podido estudiar.

Tras los resultados positivos obtenidos, el programa se amplió en 2026 a más regiones del país.

Expansión del programa en varias comunidades

Durante este año, “Mi Nueva Meta” se extendió a los corregimientos de 24 de Diciembre, en Panamá Este, y Buena Vista, en la provincia de Colón. Estas zonas se suman a otras donde ya se implementaba el programa, como Ancón, Chilibre, Santa Ana, Juan Díaz y Ernesto Córdoba.

Además, la iniciativa llegará a nuevas comunidades del país:

La comunidad de Mortí, en la Comarca Kuna de Wargandí, donde participarán 24 mujeres.

La Comarca Kuna de Madungandí contará con 29 participantes, de los cuales 28 son mujeres.

En el distrito de Chepo, se integrarán 9 personas, incluyendo 6 mujeres.

Estos datos reflejan que el programa tiene un marcado impacto en la educación femenina, especialmente en comunidades que históricamente han enfrentado mayores barreras educativas.

“Muévete por Panamá” sigue avanzando

En los primeros 18 meses de gestión pública, el MIDES ha alfabetizado a 2,304 personas mediante el programa “Muévete por Panamá”, basado en el método cubano “Yo, Sí Puedo”.

De ese total, 1,420 mujeres (62.2 %) lograron aprender a leer y escribir.

Las provincias con mayor número de personas alfabetizadas son:

Panamá: 512

Bocas del Toro: 349

Veraguas: 312

Chiriquí: 273

Panamá Oeste: 294

Comarca Ngäbe-Buglé: 205

Colón: 189

Darién: 87

El programa tiene una duración de siete semanas y consta de 65 clases, en las que los participantes adquieren habilidades básicas como escribir su nombre, leer y redactar textos sencillos, fortaleciendo su autonomía y participación en la sociedad.

Desde su creación en junio de 2007, “Muévete por Panamá” ha alfabetizado aproximadamente a 84,798 personas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de miles de panameños.