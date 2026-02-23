MEF iniciará disolución de sociedades suspendidas en Panamá desde el 27 de febrero de 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) anunció que, a partir del 27 de febrero de 2026, iniciará el proceso de disolución de personas jurídicas suspendidas, como parte de acciones para fortalecer la integridad del sistema jurídico y financiero del país y cumplir con compromisos internacionales asumidos por Panamá.

Según informó la entidad, esta medida permitirá depurar el registro de sociedades que mantienen irregularidades, principalmente por incumplimientos relacionados con la tasa única.

Como parte del proceso, se habilitará un acceso directo en el sitio web del Registro Público de Panamá, donde los ciudadanos podrán consultar la lista de sociedades incluidas en el proceso de disolución, así como los avances en la actualización del marco normativo correspondiente.

Dos etapas del proceso de disolución por el MEF

image

El MEF detalló que el procedimiento se desarrollará en dos fases.

La primera etapa incluye a las personas jurídicas que tienen un marginal de disolución por falta de pago de la tasa única por más de diez años, específicamente desde 2016, conforme a lo establecido en el artículo 318-A del Código Fiscal.

En esta fase se ejecutarán resoluciones administrativas emitidas por la Dirección General de Ingresos (DGI) en 2016, mediante las cuales se ordenó colocar marginal de disolución a 290,534 personas jurídicas.

El proceso comenzará con un primer bloque de 180,883 sociedades cuya información fue homologada, y continuará de manera escalonada, controlada y progresiva.

La segunda etapa abarcará a las personas jurídicas con estatus de suspendidas en el Registro Público, conforme a lo establecido en el artículo 318-A del Código Fiscal y a las modificaciones introducidas por la Asamblea Nacional de Panamá mediante la Ley 52 de 2016 y la Ley 254 de 2021.

Medida busca reforzar transparencia

Las autoridades indicaron que esta acción forma parte de los esfuerzos del Estado panameño para reforzar la transparencia, garantizar el cumplimiento de la ley y fortalecer la cooperación nacional e internacional en materia financiera y jurídica. Además, aseguraron que la ciudadanía será informada oportunamente sobre el avance de este proceso.