SENAN incauta 1,777 paquetes de presunta droga en Colón

El Servicio Nacional Aeronaval ( SENAN ) informó este lunes sobre la incautación de 1,777 paquetes de presunta droga en una terminal portuaria panameña. La sustancia ilícita fue hallada por agentes de Inteligencia Portuaria dentro de dos contenedores que viajaban a bordo de un buque mercante en tránsito por el país.

Detalles del operativo en Colón

El hallazgo se produjo en una terminal portuaria de la zona del Caribe, específicamente en la provincia de Colón, cuando las unidades identificaron inconsistencias que motivaron una inspección más detallada. Durante el procedimiento, los agentes policiales descubrieron que ambos contenedores presentaban alteraciones visibles en sus sellos de seguridad.

Aunque se confirmó la cantidad de paquetes, el comunicado del ente de seguridad no precisa todavía el peso ni el tipo de sustancia incautada.

Trazabilidad y destino de la sustancia

La investigación sobre la trazabilidad del alijo indica que el cargamento salió originalmente de Guayaquil, Ecuador. La documentación revisada por el SENAN confirma que la mercancía contaminada tenía como destino final el London Gateway Port, en el Reino Unido.

Las autoridades mantienen las investigaciones pertinentes tras este importante golpe al tráfico internacional de sustancias ilícitas en el sector portuario nacional.

