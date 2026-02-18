Reabren la Cinta Costera tras operativo de seguridad, confirma la Policía Nacional

La Policía Nacional de Panamá informó la reapertura de la Cinta Costera , luego de mantenerse cerrada como parte de operativos de seguridad y control en la zona.

Las autoridades indicaron que la vía ya se encuentra habilitada para el libre tránsito de conductores y peatones, por lo que exhortaron a la ciudadanía a circular con precaución y respetar las normas de tránsito.

La Cinta Costera es uno de los puntos con mayor concentración de visitantes durante actividades recreativas y eventos masivos, por lo que los estamentos de seguridad mantienen vigilancia en el área para garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos.