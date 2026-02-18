Panamá Nacionales -  18 de febrero de 2026 - 11:53

Reabren la Cinta Costera tras operativo de seguridad, confirma la Policía Nacional

La Policía Nacional informó que la Cinta Costera ya fue reabierta al tránsito tras operativos de seguridad en la zona.

Reabren la Cinta Costera tras operativo de seguridad

Reabren la Cinta Costera tras operativo de seguridad

X/Celayda Castillo Godoy
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional de Panamá informó la reapertura de la Cinta Costera, luego de mantenerse cerrada como parte de operativos de seguridad y control en la zona.

Policía Nacional informó que la Cinta Costera ya fue reabierta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2024145855188439482?s=20&partner=&hide_thread=false

Las autoridades indicaron que la vía ya se encuentra habilitada para el libre tránsito de conductores y peatones, por lo que exhortaron a la ciudadanía a circular con precaución y respetar las normas de tránsito.

La Cinta Costera es uno de los puntos con mayor concentración de visitantes durante actividades recreativas y eventos masivos, por lo que los estamentos de seguridad mantienen vigilancia en el área para garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos.

En esta nota:
Seguir leyendo

Festival Carnavalístico 2026 llena la Cinta Costera: alcalde Mayer Mizrachi destaca asistencia

Decomisan diversos artículos en puntos de acceso al Festival Carnavalístico 2026

Festival Carnavalístico 2026: horarios y artistas para este martes en la Cinta Costera

Recomendadas

Más Noticias