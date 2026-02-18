Reabren la Cinta Costera tras operativo de seguridad, confirma la Policía Nacional

La Policía Nacional de Panamá informó la reapertura de la Cinta Costera, luego de mantenerse cerrada como parte de operativos de seguridad y control en la zona.
Policía Nacional informó que la Cinta Costera ya fue reabierta
Las autoridades indicaron que la vía ya se encuentra habilitada para el libre tránsito de conductores y peatones, por lo que exhortaron a la ciudadanía a circular con precaución y respetar las normas de tránsito.
La Cinta Costera es uno de los puntos con mayor concentración de visitantes durante actividades recreativas y eventos masivos, por lo que los estamentos de seguridad mantienen vigilancia en el área para garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos.