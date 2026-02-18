MIDES traslada a mayores de edad del albergue de Tocumen al Hogar María Auxiliadora en Chitré

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) informó que se coordinó el traslado de 10 jóvenes mayores de edad con discapacidad, residentes en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, hacia el Hogar María Auxiliadora, ubicado en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.

La entidad detalló que el hogar se encuentra desocupado, ya que durante la temporada escolar alberga a una población de 23 adolescentes. Esta medida será de carácter temporal, mientras se gestiona una solución especializada y multidisciplinaria acorde con las necesidades de esta población.

Para garantizar la continuidad de la atención en este centro, se coordinan alternativas que permitan mantener el servicio en las mismas condiciones una vez iniciado el periodo escolar.

Para el traslado de los jóvenes, quienes crecieron dentro del sistema de protección para niños, niñas y adolescentes, fue necesaria la coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), entidad pública descentralizada que tenía bajo su responsabilidad a estas diez personas en el Centro de Atención Integral de Tocumen.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, se trasladó la mañana de este martes 17 de febrero al Hogar María Auxiliadora para verificar personalmente las necesidades de la población trasladada. Durante la visita, se articuló apoyo con el Ministerio de Salud, que envió un equipo médico para evaluar a cada uno de los jóvenes.