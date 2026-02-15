MIDES inicia pagos en marzo 2025: estos beneficiarios cobran primero

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) anunció el calendario oficial del primer pago 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada, que incluyen Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y SENAPAN.

La entidad informó que los desembolsos iniciarán el 9 de marzo de 2026, beneficiando a miles de panameños en todo el país.

Pago por Tarjeta Clave Social del MIDES

El MIDES detalló que los beneficiarios que reciben el subsidio mediante Tarjeta Clave Social podrán cobrar en las siguientes fechas:

Primer pago: del 9 al 20 de marzo

Pago en áreas de difícil acceso

Para las comunidades donde el pago se realiza mediante operativos presenciales, el calendario será el siguiente:

Primer pago: del 23 al 27 de marzo