Panamá Nacionales -  10 de febrero de 2026 - 17:53

Diputada Alexandra Brenes citará a ministra de MIDES por situación en albergues

La diputada indicó que estarán citando a la ministra del MIDES con el objetivo de que proporcione información sobre la situación actual de los albergues.

Diputada Alexandra Brenes citará a ministra de MIDES por situación en albergues.

Diputada Alexandra Brenes citará a ministra de MIDES por situación en albergues.

Ana Canto
Por Ana Canto

La diputada Alexandra Brenes indicó en su intervención durante el pleno de la Asamblea Nacional este martes 10 de febrero, que estarán citando a la ministra de Desarrollo Social (MIDES), Beatriz Carles, con el objetivo de que proporcione información sobre la situación actual de los albergues ubicado a nivel nacional.

"Quien es hoy la responsable de la Senniaf, para que pueda venir a rendir cuentas no solamente a los diputados, sino a todo el país, contra todo lo que nosotros pudimos descubrir en el CAI de Tocumen”, señaló la diputada.

Le podría interesar: Senniaf bajo la lupa: comisión investigará denuncias por irregularidades en albergue de Tocumen

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, se apersonó este martes a las oficinas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), en medio de las investigaciones por presuntos casos de maltrato contra menores en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

La reunión duró aproximadamente nueve minutos. Durante ese tiempo se confirmó que el Ministerio Público realizará diligencias para recabar información relacionada con las investigaciones. Estas acciones se llevan a cabo de forma simultánea con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2021353339670188357&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Diputada Walkiria Chandler anuncia que está embarazada de su primer hijo

IDAAN suministrará agua con carros cisterna en Herrera y Los Santos por Carnaval 2026

Tarjeta Estudiantil 2026: conoce los requisitos para solicitarla

Recomendadas

Más Noticias