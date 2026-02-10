Senniaf bajo la lupa: comisión investigará denuncias por irregularidades en albergue de Tocumen

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ( Senniaf ) enfrenta una nueva crisis. Tras una reunión de su Junta Directiva, el ministro de Salud Fernando Boyd Galindo confirmó la creación de una comisión para investigar el Centro de Atención de Tocumen.

Evaluación de infraestructura y denuncias

El ministro Boyd Galindo enfatizó que es necesario esperar los resultados de la investigación oficial para implementar medidas correctivas precisas. Sin embargo, adelantó que la directora de la Senniaf, Ana Fábrega, ha reconocido que la infraestructura del albergue de Tocumen requiere un "mejoramiento importante".

Ante esta situación, el Gobierno Nacional se ha comprometido a gestionar fondos y recursos para intervenir no solo este centro, sino otros albergues del país que presentan deterioros estructurales similares y que actualmente reciben a menores en situación de vulnerabilidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2021267183506997442?s=20&partner=&hide_thread=false El ministro de Salud, Fernando Galindo Boyd, señala que tras la reunión sostenida este lunes por la Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), se estableció que una comisión que evaluará la situación en el Centro de Atención Integral… pic.twitter.com/NImBrUqnh2 — Telemetro Reporta (@TReporta) February 10, 2026

Separación de adultos y menores en custodia

Uno de los puntos más críticos de las denuncias era la presunta convivencia de menores con adultos. Al respecto, el titular de salud aseguró que los niños se encuentran separados de la población mayor de edad.

No obstante, el ministro Boyd explicó una realidad compleja del centro, muchos niños abandonados han crecido dentro de la institución y hoy son adultos. "Hay que buscarles otra situación u otra posición", indicó el ministro, señalando la urgencia de reubicar a quienes ya cumplieron la mayoría de edad para garantizar un entorno adecuado y seguro para los infantes.