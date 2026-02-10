Jubilados y pensionados denuncian falta de descuento en pago de placa vehicular: esto dice la ley en Panamá

¿Jubilados tienen descuento en placas vehiculares en Panamá? Esto dice la ley

Jubilados y pensionados denunciaron presuntas irregularidades en la aplicación de descuentos durante el pago de placa, calcomanía e impuesto de circulación vehicular ante la Alcaldía de Panamá.

Según los adultos mayores, funcionarios municipales les han indicado que los beneficios dirigidos a este sector no aplican para estos trámites, lo que ha generado dudas sobre los derechos establecidos en la legislación panameña.

De acuerdo con la Ley 6 de 1987, que ampara a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá —mujeres desde los 55 años y hombres desde los 60—, existen múltiples descuentos obligatorios en servicios públicos y privados.

Alcaldía pago de placa

Sin embargo, la normativa no contempla descuentos obligatorios en el pago de placas, calcomanías ni impuesto de circulación vehicular a nivel municipal.

Las autoridades municipales pueden establecer beneficios o moratorias temporales, pero estos no forman parte de un derecho permanente establecido en la ley.

Moratorias municipales como alternativa

La Alcaldía de Panamá suele implementar periódicamente programas de moratoria que permiten a los contribuyentes, incluidos jubilados y pensionados, recibir exoneraciones de hasta el 100% en multas y recargos relacionados con el impuesto de circulación vehicular, siempre que se cumplan los plazos establecidos.

Descuentos que sí contempla la Ley 6

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) recuerda que los jubilados y pensionados sí tienen derecho a descuentos en varios servicios esenciales.

Entre los principales beneficios destacan:

Descuento a jubilados y pensionados Shutterstock

Servicios básicos

25% de descuento en la tarifa eléctrica , siempre que el consumo no supere los 600 kWh.

, siempre que el consumo no supere los 600 kWh. Descuento en agua potable, aplicable cuando la factura no exceda los B/.30.00 y el servicio sea residencial.

Servicios municipales

El Acuerdo Municipal N.° 54 del 15 de mayo de 2008 establece un 20% de descuento en la tasa de aseo para jubilados y pensionados en el distrito de Panamá.

Entretenimiento y recreación

Descuentos en cines, teatros, parques y actividades recreativas.

Transporte y turismo

25% de descuento en pasajes aéreos.

50% de descuento en tasas e impuestos aeroportuarios.

Hoteles y restaurantes

50% de descuento en hospedaje de lunes a jueves.

30% en hospedajes fines de semana.

25% en restaurantes.

15% en comida rápida.

Salud

Descuentos en medicamentos, consultas médicas y servicios odontológicos.

Requisitos para acceder a los descuentos

Para recibir estos beneficios, los usuarios deben presentar su carné de jubilado o pensionado, o su cédula de identidad que certifique su condición. La ACODECO es la entidad encargada de velar por el cumplimiento de estos derechos.