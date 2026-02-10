Mulino afirma ante el BID que Panamá es el país ideal para inversiones

El presidente de la República, José Raúl Mulino , aseguró que Panamá se consolida como un destino estratégico para la inversión internacional, destacando la estabilidad económica, la seguridad jurídica y la disciplina fiscal alcanzada por su administración.

El mandatario ofreció estas declaraciones durante la apertura de la 39ª Reunión de Gobernadores del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del Istmo Centroamericano y República Dominicana, que se desarrolla en la ciudad de Panamá.

Mulino subrayó que el país mantiene reglas claras para atraer capital extranjero y aseguró que su gobierno se ha enfocado en fortalecer la economía nacional sin recurrir a improvisaciones.

“Invertir en Panamá es invertir en un país con reglas del juego claras, donde la seguridad jurídica es una política de Estado. El capital no huye del ajuste, huye de la improvisación, y en Panamá se acabó la improvisación y el populismo”, expresó el mandatario.

Panamá logró reducción histórica del déficit fiscal

Durante su intervención, el presidente resaltó como uno de los principales logros económicos la reducción del déficit fiscal.

Según explicó, en 2025 el país logró disminuir este indicador desde niveles cercanos al 7% hasta el 3.68%, lo que representa una reducción aproximada del 40%.

Mulino afirmó que este resultado se alcanzó mediante la optimización del gasto público, sin afectar el crecimiento económico del país.

"No solo cumplimos la ley, sino que superamos las expectativas de los mercados y de las agencias calificadoras", señaló.

Panamá apuesta por la integración regional

El presidente indicó que la reunión del BID representa una oportunidad clave para fortalecer la cooperación entre los países de la región, especialmente de cara a la próxima Asamblea General que se realizará en Paraguay.

Asimismo, destacó avances que, según su administración, fortalecen la posición estratégica del país, entre ellos:

Incorporación de Panamá al Mercosur como Estado Asociado

Aprobación de una nueva ley de Seguridad Social

Impulso a proyectos de infraestructura nacional

Mulino también resaltó la importancia de la plataforma logística panameña, que incluye el Canal de Panamá, el sistema portuario y el hub aéreo regional.