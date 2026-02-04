Presidente Mulino: nuevo Oncológico termina 13 años de promesas incumplidas

El presidente de la República, José Raúl Mulino , aseguró que el inicio de la construcción del nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional (ION), en la Ciudad de la Salud, representa un paso para cerrar un largo periodo de promesas incumplidas en la atención a pacientes con cáncer en Panamá.

Durante su intervención en el acto oficial, el mandatario señaló que el país mantuvo durante más de una década proyectos que no lograron concretarse, pese a la necesidad de fortalecer la atención médica especializada.

“Sé que falta, pero lo empezamos a hacer, terminando así un largo período de desidia y de indiferencia con quienes más lo necesitan. Son 13 años de promesas incumplidas, de obras impresionantes en papel, pero nada de nada en la realidad”, expresó el jefe del Ejecutivo. “Sé que falta, pero lo empezamos a hacer, terminando así un largo período de desidia y de indiferencia con quienes más lo necesitan. Son 13 años de promesas incumplidas, de obras impresionantes en papel, pero nada de nada en la realidad”, expresó el jefe del Ejecutivo.

Presidente Mulino rinde evaluación previa al inicio del proyecto

El presidente indicó que, antes de asumir el cargo, realizó un recorrido por las instalaciones del ION junto a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, donde sostuvo conversaciones directas con pacientes para conocer sus necesidades.

Según explicó, tras esa visita se instruyó al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, a buscar soluciones que permitieran reorganizar los servicios y mejorar la atención, incluso con recursos limitados.

“Desde el primer día comenzamos a planificar alternativas reales para garantizar la viabilidad económica del proyecto”, afirmó.

Unificación de servicios y coordinación con la CSS

Mulino también señaló que los análisis realizados revelaron que la mayoría de los pacientes atendidos en el ION son asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS), lo que llevó a evaluar la integración de servicios bajo la coordinación del instituto.

En ese sentido, reconoció el trabajo de las instituciones involucradas y destacó el papel de la CSS en la planificación de reformas estructurales tanto en el sistema de salud como en el de pensiones.