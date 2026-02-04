Nuevo Instituto Oncológico Nacional inicia construcción en la Ciudad de la Salud

Este miércoles se llevó a cabo el acto oficial de inicio de obra para la construcción del nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional (ION) , una infraestructura que estará ubicada en la Ciudad de la Salud y que brindará atención a pacientes con cáncer, tanto asegurados como no asegurados.

El proyecto representa un avance significativo para el sistema de salud panameño y genera expectativas entre miles de familias que enfrentan enfermedades oncológicas, al fortalecer la capacidad de atención especializada en el país.

Durante el acto, las autoridades resaltaron que esta nueva instalación permitirá ampliar los servicios médicos y optimizar la atención integral para los pacientes. Asimismo, señalaron que la obra contribuirá a mejorar los procesos de diagnóstico oportuno, uno de los factores clave para aumentar las probabilidades de tratamiento exitoso.

Nuevo Instituto Oncológico Nacional beneficiará a pacientes asegurados y no asegurados

Este miércoles se realiza el acto de inicio de obra para la construcción del nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional (ION) en la Ciudad de la Salud para la atención de pacientes de cáncer, asegurados y no asegurados.

El nuevo edificio del ION formará parte del complejo hospitalario de la Ciudad de la Salud, considerado uno de los proyectos más importantes para la modernización del sistema sanitario nacional. Con esta ampliación, se busca reducir la demanda existente y mejorar el acceso a tratamientos especializados contra el cáncer.

Las autoridades destacaron que la construcción del centro oncológico representa un paso de esperanza para la población, al fortalecer la infraestructura médica y ampliar la cobertura de servicios para pacientes provenientes de diferentes regiones del país.

El Instituto Oncológico Nacional es una de las principales entidades dedicadas al tratamiento del cáncer en Panamá y, con esta nueva sede, se espera reforzar la atención médica y tecnológica para enfrentar el crecimiento de casos de enfermedades oncológicas en el territorio nacional.