Panamá instala grupo de trabajo para lograr que panameños viajen sin visa a Estados Unidos

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha Vásquez, anunció la instalación de un Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Exención de Visa entre Panamá y Estados Unidos, paso que marca el inicio formal para que el país aspire a ingresar al Visa Waiver Program.

Este programa permitiría que ciudadanos panameños puedan viajar a Estados Unidos por turismo o negocios sin necesidad de solicitar visa, cumpliendo ciertos requisitos establecidos por el gobierno estadounidense.

Instalación del grupo marca inicio del proceso

El ministro de Relaciones Exteriores destacó que la creación de este grupo representa un avance importante en la relación bilateral entre ambos países.

Se inicia con el proceso formal para que Panamá aspire al Visa Waiver Program. — Javier Martínez-Acha Vásquez (@javierachapma) February 4, 2026

Según explicó, esta iniciativa es resultado del trabajo coordinado entre Panamá y Estados Unidos, así como del liderazgo del presidente José Raúl Mulino, quien ha impulsado las gestiones diplomáticas para facilitar la movilidad de los panameños.

Martínez-Acha detalló que el acuerdo surge tras el análisis conjunto entre ambas naciones, luego de su reciente visita oficial al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

¿Qué es el Visa Waiver Program?

El Visa Waiver Program (Programa de Exención de Visa) permite a ciudadanos de países participantes ingresar a Estados Unidos por un periodo limitado, generalmente de hasta 90 días, sin necesidad de tramitar visa tradicional, siempre que cumplan requisitos de seguridad y migración.

Panamá deberá avanzar en diversos procesos técnicos, legales y de seguridad para lograr su eventual inclusión en el programa.

Relación estratégica entre Panamá y Estados Unidos

La instalación del grupo interinstitucional busca coordinar acciones entre distintas entidades del Estado para cumplir los estándares exigidos por Estados Unidos, lo que podría representar beneficios en materia turística, comercial y de cooperación internacional.

Las autoridades no han precisado una fecha estimada para la posible aprobación del programa, ya que el proceso depende de evaluaciones técnicas y acuerdos bilaterales.