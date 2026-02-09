Presidente Mulino juramenta a 1,386 nuevos agentes de la Fuerza Pública en Panamá

El presidente de la República , José Raúl Mulino, encabezó este lunes el acto de graduación y juramentación de 1,386 nuevos agentes de la Fuerza Pública, quienes se integrarán a distintos estamentos de seguridad del país.

Durante la ceremonia, el mandatario dirigió un mensaje a los nuevos uniformados, exhortándolos a desempeñar sus funciones con compromiso y responsabilidad.

Contenido relacionado: Gobierno entrega títulos de propiedad a 25 familias y juntas comunales en Coclé

“En esta ceremonia quiero pedirles a ustedes los egresados que prestigien cada día a su institución, que siempre pongan por delante los intereses de Panamá y que actúen con el máximo patriotismo para poder proteger a nuestra amada nación”, expresó Mulino. “En esta ceremonia quiero pedirles a ustedes los egresados que prestigien cada día a su institución, que siempre pongan por delante los intereses de Panamá y que actúen con el máximo patriotismo para poder proteger a nuestra amada nación”, expresó Mulino.

Distribución de los nuevos agentes

image

De acuerdo con el desglose oficial, los nuevos integrantes serán asignados a los diferentes organismos de seguridad:

Policía Nacional: 727 agentes

727 agentes Servicio Nacional Aeronaval (SENAN): 416 agentes

416 agentes Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT): 152 agentes

152 agentes Servicio Nacional de Migración (SNM): 91 agentes

Refuerzo a la seguridad del país

La incorporación de estos nuevos agentes forma parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional para fortalecer la seguridad ciudadana, el control fronterizo, la vigilancia marítima y la gestión migratoria.

Las autoridades han señalado que la ampliación del pie de fuerza permitirá mejorar la capacidad operativa de los estamentos y responder a los desafíos en materia de seguridad que enfrenta el país.