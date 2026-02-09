Presidente Mulino juramenta a 1,386 nuevos agentes de la Fuerza Pública en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó este lunes el acto de graduación y juramentación de 1,386 nuevos agentes de la Fuerza Pública, quienes se integrarán a distintos estamentos de seguridad del país.
Distribución de los nuevos agentes
De acuerdo con el desglose oficial, los nuevos integrantes serán asignados a los diferentes organismos de seguridad:
- Policía Nacional: 727 agentes
- Servicio Nacional Aeronaval (SENAN): 416 agentes
- Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT): 152 agentes
- Servicio Nacional de Migración (SNM): 91 agentes
Refuerzo a la seguridad del país
La incorporación de estos nuevos agentes forma parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional para fortalecer la seguridad ciudadana, el control fronterizo, la vigilancia marítima y la gestión migratoria.
Las autoridades han señalado que la ampliación del pie de fuerza permitirá mejorar la capacidad operativa de los estamentos y responder a los desafíos en materia de seguridad que enfrenta el país.