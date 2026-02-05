Panamá Nacionales -  5 de febrero de 2026 - 17:16

Gobierno entrega títulos de propiedad a 25 familias y juntas comunales en Coclé

La entrega de títulos de propiedad se realizó en el marco del Consejo de Gabinete Ampliado, celebrado en la ciudad de Penonomé, Coclé.

Entregan títulos de propiedad a familias de Coclé.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó este jueves 5 de febrero títulos de propiedad a 25 personas de la provincia de Coclé, así como predios en uso y administración a representantes de seis juntas comunales de esta provincia.

La entrega se realizó en el marco del Consejo de Gabinete Ampliado, celebrado en la ciudad de Penonomé, y fue presidida por el mandatario.

Estas acciones benefician a residentes de los distritos de Aguadulce, Antón, La Pintada, Natá, Olá y Penonomé, garantizando seguridad jurídica a familias que por años han trabajado y puesto a producir sus tierras.

Presidente Mulino entrega t&iacute;tulos de propiedad en Penonom&eacute;, Cocl&eacute;.

Las titulaciones contribuyen al desarrollo local, fortalecen la seguridad jurídica y facilitan la prestación de servicios públicos. Entre los terrenos asignados se incluyen áreas destinadas a infraestructura comunitaria, como acueductos rurales y servicios de salud, impactando positivamente en el bienestar de las comunidades.

El administrador de la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI), Andrés Pagés, destacó que estas acciones responden a la política del Gobierno Nacional de legalizar la tierra a quienes la han trabajado, promoviendo la justicia social desde el territorio.

Pagés también adelantó los avances del proyecto de barrido catastral en la provincia de Coclé, iniciativa instruida por el presidente Mulino. Este proceso abarcará los distritos de Penonomé, La Pintada, Antón, Natá y Olá, tendrá una duración de 36 meses y cubrirá 66 mil hectáreas, con el objetivo de beneficiar a 172 mil personas.

El mandatario anticipó que el barrido catastral permitirá identificar a un gran número de ciudadanos que poseen viviendas sin títulos de propiedad, subrayando que documentar a todos los ciudadanos es clave para empoderarlos y fortalecer el desarrollo del país.

