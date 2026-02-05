BDA entrega B/.485 mil a ganaderos de Coclé para pozos ante estación seca

El Banco de Desarrollo Agropecuario ( BDA ) otorgó préstamos por un total de B/.485,445 en beneficio de micros y pequeños ganaderos de la provincia de Coclé, con el objetivo de financiar la perforación de pozos y garantizar el suministro de agua para el ganado durante la estación seca.

Los recursos fueron entregados a 13 productores de los distritos de Penonomé, Natá y Aguadulce, durante una reunión del Consejo de Gabinete Ampliado celebrada en la cabecera de la provincia y presidida por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

El mandatario señaló que estos créditos forman parte del proceso de reestructuración del BDA, enfocado en fortalecer el apoyo a los pequeños productores del país. 24 ganaderos de Coclé mantienen trámites en proceso para obtener financiamiento similar que les permita garantizar el abastecimiento de agua para sus reses.

Transformación del BDA hacia el Instituto de Fomento Agropecuario

image

El BDA mantiene un proceso de reestructuración institucional para transformarse en el Instituto de Fomento Agropecuario (IFA), con el propósito de ampliar el acceso a financiamiento para micros y pequeños productores y promover el incremento de la producción de alimentos en el país.

Como parte de esta visión, la futura institución busca impulsar inversiones más eficientes mediante el uso de tecnologías sostenibles, entre ellas molinos de viento, bombas hidráulicas y sistemas de bombeo solar, especialmente en áreas rurales donde no llega el suministro eléctrico tradicional.

Las autoridades indicaron que estas iniciativas buscan fortalecer la producción agropecuaria nacional con bombas sumergibles, garantizando la sostenibilidad del sector a largo plazo.