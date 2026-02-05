IFARHU publica pago del PASE-U en Panamá Oeste y Comarca: conoce calendario, requisitos y horarios

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que este lunes de 2026 iniciará el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) en distintas regiones del país, incluyendo Panamá Oeste, como parte del calendario de desembolsos dirigido a estudiantes beneficiarios.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La entidad detalló que el horario de atención será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., por lo que recomienda a los acudientes asistir con anticipación y presentar la documentación requerida para agilizar el proceso de retiro del beneficio.

Calendario del tercer pago del PASE-U 2025 por región

image

El IFARHU indicó que los beneficiarios deben verificar las fechas y sedes asignadas según su región. Presiona el nombre de la región y te llevará a los días y centros de pago correspondientes.

Provincia de Panamá Oeste

Comarca Ngäbe-Buglé

Requisitos para cobrar el tercer pago del PASE-U 2025

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "El director general del IFARHU, Carlos Godoy, continúa su recorrido por diversos centros educativos, verificando que todo se desarrolle con normalidad." View this post on Instagram

El IFARHU informó que, al momento de retirar el pago, los acudientes deberán presentar los siguientes documentos:

Copia del boletín de notas hasta el tercer trimestre de 2025

Cédula física del estudiante, vigente y en buen estado

Cédula del acudiente, en caso de que el estudiante sea menor de edad

Cumplir con un promedio mínimo de 3.0 en primaria, premedia y media, según el Decreto Ejecutivo No. 1537 del 19 de agosto de 2021

Si el acudiente no puede asistir

El IFARHU explicó que se podrá enviar a un representante, quien deberá presentar:

Copias legibles de la cédula del acudiente

Copia de la cédula del estudiante

Copia de la cédula de la persona autorizada

Nota de autorización firmada

La institución advirtió que, para futuros pagos, la autorización deberá estar debidamente notariada, conforme al artículo 14 del reglamento del programa.