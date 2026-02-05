IFARHU publica pago del PASE-U en Panamá Oeste y Comarca: conoce calendario, requisitos y horarios

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que este lunes de 2026 iniciará el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en distintas regiones del país, incluyendo Panamá Oeste, como parte del calendario de desembolsos dirigido a estudiantes beneficiarios.
La entidad detalló que el horario de atención será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., por lo que recomienda a los acudientes asistir con anticipación y presentar la documentación requerida para agilizar el proceso de retiro del beneficio.
Calendario del tercer pago del PASE-U 2025 por región
El IFARHU indicó que los beneficiarios deben verificar las fechas y sedes asignadas según su región. Presiona el nombre de la región y te llevará a los días y centros de pago correspondientes.
Provincia de Panamá Oeste
Comarca Ngäbe-Buglé
Requisitos para cobrar el tercer pago del PASE-U 2025
El IFARHU informó que, al momento de retirar el pago, los acudientes deberán presentar los siguientes documentos:
- Copia del boletín de notas hasta el tercer trimestre de 2025
- Cédula física del estudiante, vigente y en buen estado
- Cédula del acudiente, en caso de que el estudiante sea menor de edad
- Cumplir con un promedio mínimo de 3.0 en primaria, premedia y media, según el Decreto Ejecutivo No. 1537 del 19 de agosto de 2021
Si el acudiente no puede asistir
El IFARHU explicó que se podrá enviar a un representante, quien deberá presentar:
- Copias legibles de la cédula del acudiente
- Copia de la cédula del estudiante
- Copia de la cédula de la persona autorizada
- Nota de autorización firmada
La institución advirtió que, para futuros pagos, la autorización deberá estar debidamente notariada, conforme al artículo 14 del reglamento del programa.