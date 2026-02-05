Feria de carnet blanco y verde en San Miguelito: Requisitos y costos para la jornada

La Región de Salud de San Miguelito ha confirmado una jornada extraordinaria para la obtención de los certificados de salud física (carnet blanco) y de adiestramiento en manipulación de alimentos (carnet verde).
La atención iniciará desde las 6:00 a.m., por lo que se recomienda a los interesados asistir temprano debido a que los cupos son limitados.
Región de Salud de San Miguelito: cupos y costos para los trámites
Para esta jornada, las autoridades de salud han habilitado una cantidad específica de atenciones para garantizar el orden y la eficiencia del servicio:
- Carnet Blanco: Se otorgarán 400 cupos con un costo de B/25.00.
- Carnet Verde: Se otorgarán 300 cupos con un costo de B/13.00.
Esta iniciativa busca facilitar que los residentes y trabajadores de la zona cumplan con las normativas sanitarias vigentes, promoviendo la salud y el bienestar en los establecimientos comerciales del distrito.
Requisitos obligatorios por tipo de carnet
Los ciudadanos que deseen aplicar a estos certificados deben presentar la siguiente documentación completa para ser atendidos:
Para el Carnet Blanco:
- Copia de cédula o pasaporte vigente.
- Muestra de heces en envase adecuado, debidamente etiquetado con nombre y cédula.
- Tarjeta de vacuna.
Para el Carnet Verde:
- Copia de cédula o pasaporte.
- 2 fotos tamaño carnet (de frente, sin accesorios como lentes, piercings o gorras).
- Copia del carnet blanco vigente por ambos lados.