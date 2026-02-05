Panamá Nacionales -  5 de febrero de 2026 - 16:04

Feria de carnet blanco y verde en San Miguelito: Requisitos y costos para la jornada

El Ministerio de Salud anuncia una jornada especial en Nuevo Veranillo, San Miguelito, este domingo. Conoce los cupos disponibles y qué documentos llevar.

Feria de carnet de salud en San Miguelito.

MINSA
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Región de Salud de San Miguelito ha confirmado una jornada extraordinaria para la obtención de los certificados de salud física (carnet blanco) y de adiestramiento en manipulación de alimentos (carnet verde).

La actividad se llevará a cabo este domingo 8 de febrero de 2026 en el Centro de Salud de Nuevo Veranillo, ubicado en el corregimiento de Belisario Porras.

La atención iniciará desde las 6:00 a.m., por lo que se recomienda a los interesados asistir temprano debido a que los cupos son limitados.

Región de Salud de San Miguelito: cupos y costos para los trámites

Para esta jornada, las autoridades de salud han habilitado una cantidad específica de atenciones para garantizar el orden y la eficiencia del servicio:

  • Carnet Blanco: Se otorgarán 400 cupos con un costo de B/25.00.
  • Carnet Verde: Se otorgarán 300 cupos con un costo de B/13.00.

Esta iniciativa busca facilitar que los residentes y trabajadores de la zona cumplan con las normativas sanitarias vigentes, promoviendo la salud y el bienestar en los establecimientos comerciales del distrito.

Requisitos obligatorios por tipo de carnet

Los ciudadanos que deseen aplicar a estos certificados deben presentar la siguiente documentación completa para ser atendidos:

Para el Carnet Blanco:

  • Copia de cédula o pasaporte vigente.
  • Muestra de heces en envase adecuado, debidamente etiquetado con nombre y cédula.
  • Tarjeta de vacuna.

Para el Carnet Verde:

  • Copia de cédula o pasaporte.
  • 2 fotos tamaño carnet (de frente, sin accesorios como lentes, piercings o gorras).
  • Copia del carnet blanco vigente por ambos lados.
