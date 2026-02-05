Feria de carnet blanco y verde en San Miguelito: Requisitos y costos para la jornada

La Región de Salud de San Miguelito ha confirmado una jornada extraordinaria para la obtención de los certificados de salud física (carnet blanco) y de adiestramiento en manipulación de alimentos (carnet verde).

La actividad se llevará a cabo este domingo 8 de febrero de 2026 en el Centro de Salud de Nuevo Veranillo, ubicado en el corregimiento de Belisario Porras.

La atención iniciará desde las 6:00 a.m., por lo que se recomienda a los interesados asistir temprano debido a que los cupos son limitados.

Región de Salud de San Miguelito: cupos y costos para los trámites

Para esta jornada, las autoridades de salud han habilitado una cantidad específica de atenciones para garantizar el orden y la eficiencia del servicio:

Carnet Blanco : Se otorgarán 400 cupos con un costo de B/25.00.

: Se otorgarán 400 cupos con un costo de B/25.00. Carnet Verde: Se otorgarán 300 cupos con un costo de B/13.00.

Esta iniciativa busca facilitar que los residentes y trabajadores de la zona cumplan con las normativas sanitarias vigentes, promoviendo la salud y el bienestar en los establecimientos comerciales del distrito.

Requisitos obligatorios por tipo de carnet

Los ciudadanos que deseen aplicar a estos certificados deben presentar la siguiente documentación completa para ser atendidos:

Para el Carnet Blanco:

Copia de cédula o pasaporte vigente.

Muestra de heces en envase adecuado, debidamente etiquetado con nombre y cédula.

Tarjeta de vacuna.

Para el Carnet Verde: