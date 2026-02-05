Minsa supervisa centros de salud en Panamá Oeste y anuncia mejoras en atención y medicamentos

Con el objetivo de garantizar una atención de calidad y servicios eficientes a la población, autoridades del Ministerio de Salud ( Minsa ) realizaron un recorrido de supervisión en diversas instalaciones médicas de la provincia de Panamá Oeste.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, explicó que estas inspecciones forman parte de una serie de visitas que iniciaron previamente en centros de salud de la Región Metropolitana y San Miguelito, y que ahora continúan en la Región de Salud de Panamá Oeste.

Durante el recorrido, las autoridades evaluaron el funcionamiento de áreas clave como urgencias, farmacia, laboratorios, Registros Médicos y Estadísticas de Salud (REGES) y odontología.

Evaluación de atención y tiempos de espera por el MINSA

image

Gill destacó que durante las visitas sostuvieron conversaciones directas con pacientes y familiares para conocer su percepción sobre la calidad del servicio.

“Estamos conversando con familiares y pacientes sobre la atención recibida, los tiempos de espera y sus necesidades; de igual forma, dialogamos con el personal de salud reiterando la importancia del trato digno al paciente”, señaló la funcionaria. “Estamos conversando con familiares y pacientes sobre la atención recibida, los tiempos de espera y sus necesidades; de igual forma, dialogamos con el personal de salud reiterando la importancia del trato digno al paciente”, señaló la funcionaria.

Las inspecciones incluyeron el Centro de Salud de Nuevo Chorrillo, el Minsa-Capsi de Burunga, ambos ubicados en Arraiján, así como el Hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera.

Prioridades del Minsa: medicamentos, infraestructura y personal

La Dra. Gill indicó que entre las prioridades del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, están mejorar la atención médica, reforzar el abastecimiento de medicamentos y acercar los servicios de salud a la población.

Además, se ha solicitado a los directores regionales mejorar las condiciones de las instalaciones para garantizar una atención adecuada a los usuarios.

También se contempla el fortalecimiento del recurso humano mediante la incorporación de médicos, enfermeras, farmacéuticos, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales y personal de saneamiento ambiental.