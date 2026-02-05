Panamá Nacionales -  5 de febrero de 2026 - 15:09

Tres mujeres son aprehendidas por presunta falsificación de incapacidades del MINSA

De acuerdo con las investigaciones, las tres mujeres falsificaban certificados de incapacidades médicas del MINSA.

Mujer aprehenddia por presunta falsificación de incapacidades del MINSA.

Ana Canto
Ana Canto

Tres mujeres, presuntamente vinculadas al delito de falsificación de documentos, fueron aprehendidas por la Policía Nacional durante diligencias realizadas en los corregimientos de Chilibre, Las Garzas y Alcalde Díaz.

De acuerdo con las investigaciones, las mujeres falsificaban certificados de incapacidad médica, en perjuicio del Ministerio de Salud (MINSA). Las aprehendidas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

