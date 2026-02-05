Tres mujeres son aprehendidas por presunta falsificación de incapacidades del MINSA

Tres mujeres, presuntamente vinculadas al delito de falsificación de documentos, fueron aprehendidas por la Policía Nacional durante diligencias realizadas en los corregimientos de Chilibre, Las Garzas y Alcalde Díaz.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2019453973103530490&partner=&hide_thread=false
Tres mujeres presuntamente vinculadas al delito de falsificación de documentos, fueron aprehendidas por la Policía a través de diligencias en los corregimientos de Chilibre, Las Garzas y Alcalde Díaz.— Telemetro Reporta (@TReporta) February 5, 2026
De acuerdo con la investigación, estas mujeres falsificaban certificados de… pic.twitter.com/sL6M5gKcKZ