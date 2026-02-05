Panamá Oeste Nacionales -  5 de febrero de 2026 - 16:32

CSS anuncia feria de salud en Arraiján sin costo para el fin de semana

La Policlínica Dr. Blas Daniel Gómez Chetro invita a una feria de salud de atención primaria este 7 de febrero. Medicina general, vacunas y más.

CSS brindará una feria de salud.

CSS brindará una feria de salud.

CSS
Christopher Perez
Por Christopher Perez

Este sábado 7 de febrero de 2026, la Policlínica Dr. Blas Daniel Gómez Chetro realizará una feria de salud en Arraiján Town Center, como parte del Programa de Atención Primaria en Salud de la CSS. El evento beneficiará a residentes de Arraiján y áreas cercanas.

La atención estará disponible en un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

También te puede interesar: Feria de carnet blanco y verde en San Miguelito: Requisitos y costos para la jornada

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSSPanama/status/2019462101513687267?s=20&partner=&hide_thread=false

Feria de Salud: servicios médicos disponibles

La feria contará con una amplia gama de servicios especializados para asegurar el bienestar de los asistentes de todas las edades. Entre las prestaciones que se ofrecerán de manera directa se encuentran:

  • Medicina General
  • Jornadas de Vacunación
  • Atención en Odontología y sesiones de Fisioterapia
  • Toma de presión arterial
  • Toma de glicemia capiral
  • Toma de prueba de VIH

Estas jornadas buscan acercar los servicios de salud a la población en espacios de alta concurrencia, facilitando el control médico preventivo sin necesidad de citas previas en centros hospitalarios.

En esta nota:
Seguir leyendo

Detectan a menor de cuatro años deambulando solo en la parada de buses en La Chorrera

Gobierno Nacional decreta medidas extraordinarias para la importación de semilla de arroz

Gobierno entrega títulos de propiedad a 25 familias y juntas comunales en Coclé

Recomendadas

Más Noticias