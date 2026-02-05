CSS anuncia feria de salud en Arraiján sin costo para el fin de semana

Este sábado 7 de febrero de 2026, la Policlínica Dr. Blas Daniel Gómez Chetro realizará una feria de salud en Arraiján Town Center, como parte del Programa de Atención Primaria en Salud de la CSS. El evento beneficiará a residentes de Arraiján y áreas cercanas.

La atención estará disponible en un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

También te puede interesar: Feria de carnet blanco y verde en San Miguelito: Requisitos y costos para la jornada

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSSPanama/status/2019462101513687267?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Súmate a nuestra Feria de Salud en Arraiján!



Este sábado 7 de febrero, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., te esperamos en Town Center, frente a los estacionamientos de Moist.



Aprovecha nuestros servicios gratuitos como vacunación, toma de presión arterial, glicemia, toma de prueba… pic.twitter.com/sk6uXqVWqr — CSSPanama (@CSSPanama) February 5, 2026

Feria de Salud: servicios médicos disponibles

La feria contará con una amplia gama de servicios especializados para asegurar el bienestar de los asistentes de todas las edades. Entre las prestaciones que se ofrecerán de manera directa se encuentran:

Medicina General

Jornadas de Vacunación

Atención en Odontología y sesiones de Fisioterapia

Toma de presión arterial

Toma de glicemia capiral

Toma de prueba de VIH

Estas jornadas buscan acercar los servicios de salud a la población en espacios de alta concurrencia, facilitando el control médico preventivo sin necesidad de citas previas en centros hospitalarios.