CSS anuncia feria de salud en Arraiján sin costo para el fin de semana

Este sábado 7 de febrero de 2026, la Policlínica Dr. Blas Daniel Gómez Chetro realizará una feria de salud en Arraiján Town Center, como parte del Programa de Atención Primaria en Salud de la CSS. El evento beneficiará a residentes de Arraiján y áreas cercanas.
También te puede interesar: Feria de carnet blanco y verde en San Miguelito: Requisitos y costos para la jornada
Feria de Salud: servicios médicos disponibles
La feria contará con una amplia gama de servicios especializados para asegurar el bienestar de los asistentes de todas las edades. Entre las prestaciones que se ofrecerán de manera directa se encuentran:
- Medicina General
- Jornadas de Vacunación
- Atención en Odontología y sesiones de Fisioterapia
- Toma de presión arterial
- Toma de glicemia capiral
- Toma de prueba de VIH
Estas jornadas buscan acercar los servicios de salud a la población en espacios de alta concurrencia, facilitando el control médico preventivo sin necesidad de citas previas en centros hospitalarios.