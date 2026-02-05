Panamá Nacionales -  5 de febrero de 2026 - 14:01

Fuertes vientos: IMHPA y SINAPROC emiten aviso de vigilancia en el país hasta el 9 de febrero

IMHPA y Sinaproc emitieron aviso de vigilancia por fuertes vientos en el Caribe, Pacífico y zonas marítimas de Panamá.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitieron un aviso de vigilancia por condiciones ventosas en el Caribe, Pacífico y zonas marítimas del país, el cual se mantendrá vigente hasta el lunes 9 de febrero.

De acuerdo con Sinaproc, la situación climática responde al ingreso de un sistema frontal frío en la cuenca del mar Caribe, sumado al desplazamiento de sistemas de alta presión hacia el sur y sureste de Estados Unidos y el golfo de México.

Estas condiciones estarán provocando un incremento en la velocidad de los vientos en distintas regiones del territorio nacional.

Días con mayor intensidad de viento según el IMHPA

Las autoridades meteorológicas prevén que las ráfagas más fuertes se registren durante:

  • Sábado 7 de febrero
  • Domingo 8 de febrero

Ante este escenario, Sinaproc recomendó a la población tomar medidas preventivas, especialmente en zonas costeras y marítimas, además de mantenerse informados a través de los reportes oficiales.

Las autoridades también exhortaron a pescadores, transportistas marítimos y residentes de áreas vulnerables a seguir las recomendaciones de seguridad para evitar incidentes relacionados con el incremento de los vientos.

