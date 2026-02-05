MiAmbiente retiene embarcación por pesca ilegal en el área protegida Cordillera de Coiba

El Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) informó sobre la retención de una embarcación que fue sorprendida realizando presuntas actividades de pesca ilegal dentro del Área de Recursos Manejados de la Cordillera de Coiba, uno de los ecosistemas marinos más importantes del país.

Según detalló la entidad, la embarcación mantenía artes de pesca en el agua, navegaba a baja velocidad y permaneció aproximadamente 48 horas dentro del área protegida, comportamiento que corresponde a un patrón típico de pesca ilegal mediante el uso de palangre, modalidad que está expresamente prohibida en esta zona.

Seguimiento técnico confirmó actividad irregular

Un informe técnico del Centro de Coordinación para Monitoreo, Preservación y Protección del Ecosistema Marino y Costero de MiAmbiente analizó la trayectoria de la embarcación desde su zarpe en el puerto de Vacamonte.

El análisis confirmó que la nave mantenía una ruta definida hacia la Cordillera de Coiba, lo que representa una amenaza ambiental significativa, especialmente durante la actual temporada de alta productividad biológica en el área.

Embarcación permanece retenida por MiAmbiente

MiAmbiente informó que la embarcación permanece retenida en Puerto Mutis, mientras se desarrollan los procesos administrativos correspondientes por la presunta infracción ambiental.

La institución reiteró que las áreas marinas protegidas son el resultado de estudios científicos y biológicos orientados a garantizar la conservación de los recursos pesqueros para futuras generaciones.

Además, recordó que la pesca está terminantemente prohibida dentro del Área de Recursos Manejados Cordillera de Coiba, considerada uno de los ecosistemas marinos más valiosos de Panamá y del Pacífico oriental.